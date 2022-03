Primo piano Augusta, torneo di padel offerto ai donatori di sangue. L’iniziativa di successo della Fratres di

AUGUSTA – “Abbiamo pensato di fare un piccolo regalo ai nostri donatori che, ogni giorno, dimostrano la loro grande sensibilità e contribuiscono a salvare vite“. È nata così l’idea del primo torneo di padel per i donatori di sangue della Fratres Augusta, che si è disputato sabato 5 marzo nella struttura per il padel in contrada Samperi.

“Le motivazioni e lo spirito che hanno accompagnato la bella giornata di sport – riferisce Luigi Nicosia, presidente della Fratres – sono ispirate a valori per noi fondamentali: il senso dell’appartenenza alla nostra famiglia associativa per favorire la conoscenza dei nostri donatori in un’occasione di svago, unita alla condivisione di un momento d’insieme in un periodo dove è stato ed è difficile trovare occasioni di aggregazione“.

Sono stati premiati i vincitori dei due raggruppamenti del torneo amatoriale, mentre tutti i venticinque partecipanti hanno ricevuto la t-shirt personalizzata del gruppo donatori.

“Ringraziamo – aggiunge – tutti i donatori che hanno aderito, coloro che hanno comunque partecipato e collaborato all’iniziativa, nonché la struttura che ci ha ospitato: il torneo ha riscosso un grande successo e, certamente, lo ripeteremo presto. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e complimenti ai bravissimi amici vincitori in una giornata in cui la Fratres Augusta ha vinto con tutti i suoi donatori“.

Quale seguito ideale al passato weekend di sport all’aria aperta, questa domenica mattina tutti a donare sangue: nella sede del gruppo donatori sono state raccolte 29 sacche di sangue intero ed eseguita una pre-donazione, cioè un aspirante nuovo donatore.

Ieri, tra l’altro, la pagina social del sodalizio ha ospitato il videomessaggio del noto comico augustano Antonello Costa, che ha invitato a donare il sangue, al centro trasfusionale del “Muscatello” (aperto tutti i giorni) o nella sede Fratres in via Gramsci 15-17 (nelle domeniche calendarizzate).