Primo piano Augusta, trenino nell’Isola e cinema in piazza per i bimbi. Fratres promuove sorrisi e donazione sangue di

AUGUSTA – Un successo la tappa nel centro storico di “Bambini sotto le stelle“, a cura del gruppo donatori sangue Fratres di Augusta. L’iniziativa, inserita nel cartellone comunale “Augusta d’estate”, ha coinvolto giovedì scorso oltre un centinaio di famiglie, che non hanno esitato ad aderire a un evento in cui le urla di gioia dei più piccoli sono state protagoniste, insieme a una promozione, sobria e discreta, della cultura della donazione del sangue.

Nel pomeriggio, il trenino elettrico ha percorso le vie della parte alta dell’Isola, nei pressi della villa comunale, accogliendo a bordo bimbi e genitori e regalando la particolare modalità di fruizione della zona. Poi, dalle ore 20, via alla proiezione in piazza Castello del film d’animazione “Encanto“, targato Disney e premiato agli Oscar 2022, con tanto di pop-corn e zucchero filato oltre ai palloncini offerti dai volontari Fratres, trovando posto a sedere nell’area allestita per gli spettacoli estivi del cartellone comunale.

“È stata una bellissima festa! Sono stati veramente tantissimi bambini che si sono divertiti insieme ai genitori“, commentano a margine dell’evento i promotori del gruppo donatori sangue, presieduto da Luigi Nicosia. “Grazie a tutte le famiglie presenti ed ai nostri volontari che hanno curato l’organizzazione della serata e l’accoglienza dei partecipanti – aggiungono – Ringraziamo il Corpo dei Vigili urbani e le Istituzioni che hanno collaborato alla nostra iniziativa“. L’evento si replicherà nel borgo marinaro di Brucoli il prossimo giovedì 18 agosto.

Non può mancare il messaggio di sensibilizzazione per ciò che costituisce lo scopo della Fratres: “Ricordiamo l’importanza di donare il sangue: c’è grande necessità, avvicinatevi ad un gesto gratificante di generosità. Chi può, non dubiti più perché, tutti insieme, salviamo vite umane“. I donatori associati alla Fratres, quasi mille, possono donare sangue intero o plasma tutti i giorni nel centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello” oppure le domeniche previste all’interno della moderna sede associativa che si trova alla Borgata, in via Gramsci 15-17.