Primo piano Augusta, un viale avrà il nome del sottufficiale elicotterista Andrea Fazio di

AUGUSTA – Un viale intitolato al maresciallo Andrea Fazio, augustano, specialista di volo della Marina militare che perse la vita nel 2018, all’età di 39 anni, durante un’esercitazione a bordo di un elicottero su acque internazionali. È l’ultima deliberazione della giunta municipale, tra una serie di atti rivolti alla toponomastica, propedeutica a dare mandato al sindaco affinché ottenga l’autorizzazione prefettizia, trattandosi di persona deceduta da meno di dieci anni.

L’amministrazione comunale ha già individuato una strada priva di denominazione, il viale all’interno dei giardini pubblici che collega via Cristoforo Colombo all’ingresso del commissariato di pubblica sicurezza, laddove insiste anche il monumento all’Elica donato dal Rotary club Augusta per commemorare i Caduti dell’Aviazione di Marina.

Il maresciallo Andrea Fazio, capo di prima classe di stanza a Catania nel 2° gruppo elicotteri di Maristaeli, cadde in servizio la notte fra giovedì 5 e venerdì 6 aprile di tre anni fa. Durante la manovra di appontaggio notturna sulla nave “Borsini”, che si trovava al largo per un’esercitazione programmata, l’elicottero precipitò in mare su un fianco. Gli altri quattro militari a bordo, tra cui il pilota e il co-pilota attualmente indagati dalla Procura di Roma per l’incidente, riuscirono a mettersi in salvo, mentre purtroppo Fazio dovette essere estratto dai subacquei e morì poco dopo a bordo dell’unità navale, nonostante i tentativi di rianimazione.

La mattina del 12 aprile, giornata dichiarata lutto cittadino, gli vennero tributate solenni esequie di Stato in chiesa Madre, alla presenza dell’allora ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e dei massimi vertici delle forze armate.