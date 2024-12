Primo piano Augusta, via alla “Notte bianca” dei commercianti del centro storico. Gli eventi e la sorpresa di

AUGUSTA – Parte la “Notte bianca” del Comitato commercianti Augusta (Cca), giunta all’ottava edizione, organizzata dagli esercenti dell’Isola con il supporto del Comune, essendo l’evento inserito nel cartellone “Natale ad Augusta 2024“.

In questo venerdì, 20 dicembre dal primo pomeriggio alla mezzanotte, via Principe Umberto è pedonalizzata tra via Colombo e via Limpetra, come via Garibaldi tra via XIV Ottobre e via Megara.

“Quest’anno – riferisce la presidente del Cca, Elena Cimino – ci siamo proiettati sugli spettacoli rivolti ai bambini, per coinvolgere le famiglie e offrire un ulteriore motivo di passeggio tra i negozi di quartiere e le bellezze del centro storico“.

A partire dalle ore 18 circa ci saranno infatti numerose postazioni fisse nei luoghi interessati, senza parate, con musicisti e artisti di strada ad avvicendarsi, animatori per bambini, ciclisti, oltre all’ormai consueto trenino elettrico natalizio e all’associazionismo locale del volontariato in piazza Duomo.

Tra gli eventi ‘diffusi’, oltre a “La via dei presepi” fra le chiese del centro storico, il concerto di musica folk nella chiesa delle Anime Sante alle ore 19 (associazione “Palmarum insula”), il concerto della corale della Pro loco nella chiesa di San Domenico alle ore 19,30, l’esposizione fotografica legata a un progetto sociale nella “galleria” condominiale di via Principe Umberto 79 (progetto “Obiaettivamente”) e una mostra pittorica collettiva nel salone del Circolo Unione (associazione “Open art”).

Al centro della piazza Duomo, si esibiranno una trentina di giovani allievi di un’associazione musicale cittadina (“Diapason”) dalle ore 19, seguiti alle 21,30 da un concerto swing (associazione “Noe”).

Nella stradella sud adiacente alla piazza, la sorpresa annunciata oggi stesso a cura di uno dei locali della movida: tra le 19,30 e le 23 si esibirà Skinny, trapper ventunenne catanese da 150mila follower sui social, accompagnato da Danghy On e Dosky Love.