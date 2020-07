Primo piano Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne tra il 20 e il 29 luglio di

AUGUSTA – Nelle notti tra lunedì 20 e mercoledì 29 luglio, ad eccezione delle notti di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26, saranno effettuate le verifiche periodiche sugli impianti tecnologici dell’autostrada Catania-Siracusa. Lo rende noto l’Anas.

L’autostrada rimarrà pertanto chiusa, in entrambe le direzioni e per tutta la sua estensione, in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale sicula” nel tratto compreso tra lo svincolo con la Tangenziale ovest di Catania e lo svincolo di Augusta.

(Foto di copertina: repertorio)