Porto di Augusta, 4 ex corvette e il Mocenigo lasciano definitivamente la rada: demolizione in Turchia

AUGUSTA – Cinque ex unità navali della Marina militare hanno lasciato definitivamente nella tarda mattinata di oggi (ore 12,30) il porto Megarese, a bordo della nave autoaffondante Yacht Express della compagnia statunitense Dyt Yacht Transport, dirette in Turchia per la demolizione e lo smaltimento.

Sono quattro corvette, nel dettaglio Driade, Chimera (radiate dai registri della Difesa nel 2018), Sfinge, Fenice (radiate nel 2017), e il sommergibile Mocenigo (radiato nel 1993), che un’associazione locale nel 2015 propose venisse destinato alla musealizzazione in città.

Come anticipato lo scorso 8 agosto da La Gazzetta Augustana.it, vendute dalla Difesa per essere demolite a una società privata nell’ottobre del 2023, una volta svuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possano essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi, saranno avviate a smaltimento per il riciclo dei metalli a seguito di trattamento in un impianto di recupero ubicato nel comune turco di Aliaga, in provincia di Smirne.

Un’operazione simile si consumò nell’agosto del 2021, quando sulla medesima unità navale autoaffondante affrontarono l’ultima rotta da Augusta verso la Turchia una ex chiatta da sbarco (Moc), la ex nave cisterna porta acqua Brenta, il rimorchiatore Atlante e il sommergibile Bagnolini.

