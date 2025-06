Primo piano Marisicilia cup e Xifonio cup, 8mila presenze per il weekend di vela, stand e spettacoli ad Augusta di

AUGUSTA – Si è concluso l’ormai tradizionale evento velico svolto in concomitanza con l’apertura alla cittadinanza del comprensorio militare di Terravecchia, sede del Comando Marisicilia, manifestazione che quest’anno ha visto solcare il mare di Augusta da quasi quaranta barche tra vela d’altura e classe Hansa 303 e che ha registrato nel villaggio espositivo allestito sulla banchina più a sud dell’Isola circa 8mila presenze.

Il weekend è organizzato dal Comando marittimo Sicilia, guidato dall’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, in collaborazione con l’associazione “Icob” e il Club Nautico di Augusta, potendo annoverare i patrocini istituzionali dell’Assessorato regionale del Turismo, sport e spettacolo, del Comune di Augusta e dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale.

La 17ª edizione della Xifonio Cup è stata assegnata sabato 7, all’esito di una gara a bastone tra il golfo Xifonio e la baia di Brucoli, mentre la 9ª Marisicilia Cup si è svolta interamente nel golfo Xifonio domenica 8 mattina con una regata a triangolo. Numerosa la presenza delle imbarcazioni della Lega navale italiana dalle varie sezioni della Sicilia orientale. Entrambe le regate hanno decretato il trionfo della barca Tres amis dell’armatore catanese Leonardo Sichel, che si è aggiudicata i trofei ‘challenge’.

Tra i diversi premi speciali, la 6ª edizione del premio messo in palio dall’Adsp del mare di Sicilia orientale è andata alla barca Snoopy per la prima giornata e al velista Domenico Camilleri per la seconda. Le regate d’altura sono inserite nel calendario nazionale della Federazione italiana vela (Fiv), grazie al supporto tecnico del Club Nautico di Augusta.

Un messaggio inclusivo all’indirizzo delle persone diversamente abili è giunto dalla regata in rada per le imbarcazioni della classe Hansa 303, al quarto anno consecutivo nell’ambito della Marisicilia Cup. Vincitori nella categoria equipaggio singolo Carmelo Forastieri, nel doppio Daniela Privitera e Maria Mannina.

Durante il weekend nella base militare aperta alla cittadinanza, accanto ai numerosi stand di istituzioni, enti e realtà associative del territorio, si sono svolte attività culturali, sportive, dimostrazioni pratiche, esibizioni e spettacoli. I visitatori hanno potuto assistere, tra l’altro, alle attività dimostrative dei subacquei del Nucleo Sdai di Augusta, dei reparti di volo della Marina e della Guardia costiera e dei mezzi nautici della Capitaneria di porto. Particolare successo per il “villaggio sanitario“, una conferma, grazie all’impegno congiunto del personale sanitario della Marina militare e di quello di numerosi enti civili e militari.​

Seguitissimi i due spettacoli serali, con Papaveri e Papere Orchestra sul palco sabato e il comico catanese Giuseppe Castiglia a chiudere la domenica, realizzati grazie al contributo del Comune e partecipati da circa 5mila visitatori.

In vista della Xifonio Cup, erano stati coinvolti da “Icob”, che ha celebrato il ventennale del sodalizio, anche gli istituti superiori cittadini attraverso il concorso “Crea uno spot sulla vela”. Sul palco è stata premiata la classe vincitrice, la 4ª AL del liceo scientifico delle scienze applicate del 2° Istituto superiore “Ruiz” di Augusta.

“L’evento velico ha inteso sottolineare l’impegno della Marina militare e della Città di Augusta – si legge nel notiziario della Forza armata – nella valorizzazione del territorio con il coinvolgimento della cittadinanza, attraverso il patrocinio di enti, istituzioni e aziende locali“. “La manifestazione ha confermato anche in questa ultima edizione l’impegno della Marina militare – si legge ancora – nei confronti delle tematiche ambientali e della diffusione della marittimità volta al rispetto e alla valorizzazione del mare coniugato con un forte messaggio inclusivo verso i diversamente abili“.

A esprimere i ringraziamenti conclusivi è il presidente dell’associazione “Icob”, Alessandro D’Oscini, che ha pure condotto le cerimonie di premiazione serali insieme a Serena Tringali. “A nome dell’associazione – ha affermato D’Oscini – intendo ringraziare la Marina militare, con il Comando di Marisicilia nella persona dell’ammiraglio Cottini, per la grande disponibilità sua e di tutti i militari, rendendo fruibile la base e garantendo una gestione della logistica esemplare. Altro ringraziamento voglio esternarlo al Club Nautico di Augusta, che dal punto di vista tecnico ha curato la redazione dei bandi di regata e poi lo svolgimento delle due regate. Un plauso al Comune di Augusta, con il sindaco Di Mare, l’assessore Carrabino, e tutta l’amministrazione che è sempre molto attenta, presente e ci fa sentire veramente coccolati, con un sostegno importante certificato dal successo dei due spettacoli serali che l’ente ha offerto alla manifestazione. Infine grazie a tutti gli sponsor che ci hanno supportato, a tutte le associazioni, i club service presenti e a tutti coloro i quali ci hanno dato una mano nella realizzazione di questo complesso e atteso appuntamento“.