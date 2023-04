Primo piano Campionati (Olimpiadi) di matematica, studente del “Megara” vola a Cesenatico per la finalissima di

AUGUSTA – Lo studente Vincenzo Spinali, della classe 5ªB del Liceo scientifico del “Megara“, si è classificato primo, tra gli oltre 80 alunni partecipanti della provincia aretusea, alla gara distrettuale dei campionati di matematica, già Olimpiadi italiane della matematica. Per la prima volta, il liceo megarese rappresenterà la provincia alla finale nazionale della manifestazione, che si svolgerà a Cesenatico (Forlì-Cesena) tra il 4 e il 7 maggio prossimi.

Saranno trecento gli studenti provenienti da tutta Italia che si misureranno nella risoluzione di sei difficili problemi dimostrativi. Al di là della competizione, per i partecipanti è un’occasione imperdibile di incontrare coetanei che condividono la passione per la matematica. Gli studenti migliori verranno premiati con medaglie d’oro, d’argento e bronzo, in base alle diverse fasce della classifica, ed entreranno nell’albo nazionale delle eccellenze del Miur.

Oltre a Spinali, altri due alunni del “Megara” hanno ottenuto degli ottimi risultati alla gara distrettuale (seconda fase) svolta in presenza lo scorso 16 febbraio: Elena Spinali della classe 3ªB del Liceo scientifico classificatasi quinta e Marco Traina della 2ªB del Liceo scientifico classificatosi settimo.

Questa manifestazione storicamente nota col nome di Olimpiadi della matematica, curata in Italia prima dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e nell’ultimo quarto di secolo dall’Unione matematica italiana (Umi) su incarico del Ministero dell’Istruzione, si svolge fin dal 1983, rappresentando pertanto la più antica e seguita gara di matematica a livello nazionale.

In una nota dell’istituto augustano, esprimono soddisfazione il dirigente scolastico Renato Santoro, la docente Stefania Caramagno, referente del “Megara” per i campionati (già Olimpiadi) di matematica, e l’intero corpo docente.

(Nella foto di copertina: lo studente Vincenzo Spinali e la docente Stefania Caramagno)