Primo piano Campionato regionale di atletica leggera Fisdir, brillano due società augustane a Siracusa di

AUGUSTA – La pista e le pedane del campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa si sono trasformate, la scorsa domenica 21 settembre, in un palcoscenico di entusiasmo, partecipazione e inclusione, in occasione dei Campionato regionale individuale di atletica leggera sotto l’egida della Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali). Due realtà sportive augustane, Asd Atletica Augusta e Nuova Augusta sport disabili, hanno preso parte con passione e risultati significativi, contribuendo a dare lustro non solo allo sport locale ma soprattutto ai valori profondi che animano la manifestazione.

Per l’Atletica Augusta (nel collage di copertina, foto in alto) è stata una giornata ricca di successi e soddisfazioni, con numerosi podi conquistati nelle diverse specialità. Tra i risultati più importanti spiccano la doppietta d’oro di Hakan Orlandini nel disco e nel peso, l’oro nel salto in alto di Lorenzo Bosco e la vittoria nei 400 metri di marcia promozionale di Roberta Saia, che ha conquistato anche un bronzo nel vortex. Gabriel Pandolfo e Daniel Calabrò hanno arricchito il medagliere con argenti nell’alto e nei 400 metri piani, mentre la staffetta ha centrato un prestigioso terzo posto. “La giornata di Siracusa non è stata solo agonismo – hanno sottolineato i tecnici neroverdi Lino Traina e Peppe Costa – ma una festa di sport all’insegna dell’inclusione, dove ogni risultato, dal metallo più lucente al piazzamento più combattuto, è stato un trionfo personale e di squadra“.

Anche la Nuova Augusta sport disabili (nel collage di copertina, foto in basso), guidata dal presidente Francesco Messina e dai tecnici Jano Mazziotta, Saretto Manfredi, con il supporto degli accompagnatori Umberto Desio, Emanuele Tripi e Antonio Fasano, ha brillato nella rassegna regionale. Micaela Lipari ha conquistato il primo posto nel lancio del vortex e il quarto nei 60 metri piani; Sebastiano Martello si è imposto nei 60 metri piani; Francesco Gibilterra ha ottenuto la vittoria nella sua batteria e il primo posto assoluto nel vortex. Ottime prove anche per Dario Caramagno, Gianmaria Dettori, Daniele Fasano e Stefano Tripi, che hanno dato il massimo in ogni gara. “I ragazzi – ha commentato il tecnico Mazziotta – grazie al loro impegno e dedizione ci hanno regalato tanta soddisfazione e si sono regalati tanta gioia. Un plauso va a tutti loro, anche a quelli che non sono riusciti a salire sul podio ma ci hanno messo tutto il loro impegno“.

Al di là dei risultati, la giornata siracusana ha rappresentato un momento di condivisione e di crescita collettiva. L’atletica leggera si è confermata ancora una volta veicolo privilegiato per promuovere integrazione, socialità e valorizzazione delle abilità di ciascun atleta, in un contesto in cui la vittoria più grande è la capacità di superare i propri limiti. Le società augustane hanno dato prova di essere non solo fucine di talenti sportivi, ma soprattutto comunità inclusive, capaci di trasmettere con forza e semplicità il senso autentico dello sport.