Primo piano Canoa giovanile, Rari 86 Augusta 2ª migliore squadra del memorial “Antonino Rigano” a Giardini Naxos di

AUGUSTA – Secondo posto nella classifica delle società per la Polisportiva Rari 86 Augusta alla decima edizione del memorial “Antonino Rigano“, la scorsa domenica, gara regionale di canoa sulle distanze di 2.000 e 200 metri organizzata dal Circolo Nautico Teocle a Giardini Naxos (Messina).

Il sodalizio augustano presieduto da Daniela Cerri si conferma ancora una volta ai vertici siciliani della canoa giovanile su acqua piatta. Punteggio superiore solo per il Jomar Club Catania, a completare il podio il Circolo Nautico Palermo.

Per la Rari 86 Augusta, vincono le rispettive gare il K2 cadetti A (13 anni) di Giuseppe Russo e Gabriele Tomarchio su entrambe le distanze, con Tomarchio al primo posto pure nel K1 cadetti A sui 200 seguito proprio da Russo. Secondo posto nel K1 cadetti A sui 2.000 metri per Stefano Messina, gara in cui è giunto al terzo posto Vincenzo Grado. Primo posto per Ismaele Abate nella C1 su entrambe le distanze.

Primo posto nel K2 allieve B (11-12 anni) sui 2.000 metri con Giuliana Blandino e Rachele Gattuso (nella foto di copertina), che conquistano anche il secondo posto sui 200 metri. Primo posto per il K2 allievi A (9-10 anni) di Daniele Russo ed Emiliano Lombardo sui 200 metri. Terzo posto per Rachele Gattuso nel K1 allieve B sui 200 metri.

“Tutti hanno conquistato il podio, bene così e avanti tutta“, commenta la presidente Cerri. Prossimo appuntamento a fine maggio a Castel Gandolfo (Roma) per la prima gara interregionale del circuito Canoagiovani centro sud.