Primo piano Augusta, 13 maggio ore 12,50: sirene in porto e campane per non dimenticare di

AUGUSTA – Ottant’anni dopo, per non dimenticare. Ricorre oggi la Giornata della memoria cittadina, istituita per ricordare il bombardamento aereo americano che, nel 1943, devastò il centro storico causando la morte di sessantuno persone, di cui sessanta civili e un militare. Alle 12,50, ora della prima ondata di bombe sganciate dai Liberator (qui l’articolo con approfondimento storico), Augusta risuona delle sirene delle navi nel porto Megarese e delle campane delle chiese della città, con la popolazione invitata a osservare un minuto di silenzio.

Ieri pomeriggio a palazzo di città, si è tenuta la conferenza dal titolo “13 maggio 1943, ottant’anni dopo dalla memoria al progetto” (vedi foto all’interno), nell’ambito della quale è stato presentato il progetto di valorizzazione della “Batteria antiaerea AS 674” sita nelle adiacenze del plesso “Laface” dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, che ha visto un’anticipazione due anni fa con l’iniziativa didattica che ha coinvolto gli alunni.

Alla conferenza, dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Di Mare, degli assessori alla cultura e all’istruzione, rispettivamente Pino Carrabino e Ombretta Tringali, della dirigente scolastica del “Corbino”, Maria Giovanna Sergi, sono intervenuti per la parte storica Antonello Forestiere e Domenico Collorafi, rispettivamente direttore e collaboratore del Museo della Piazzaforte, nonché l’architetto Graziano Riera per la parte tecnica relativa all’inserimento nel territorio di un sito storico-militare. Vi hanno preso parte anche alcuni alunni delle classi coinvolte nel progetto.

Stamani, al plesso scolastico “Laface”, si è tenuta la presentazione del pannello con codice Qr per i contenuti multimediali sulla batteria antiaerea, realizzato dagli alunni nell’ambito del progetto “Click Augusta”.

Alle ore 10 al cimitero comunale, sono stati deposti omaggi floreali, a cura dell’associazione storico-culturale “Lamba Doria”, presso le epigrafi dei caduti dell’Unpa (l’allora Unione nazionale protezione antiaerea) e del finanziere di mare Pietro Tomai Pitinca, unica vittima militare del bombardamento su Augusta.

Le celebrazioni per la Giornata della memoria cittadina proseguiranno nel pomeriggio a palazzo di città, dove alle ore 18 è prevista l’accoglienza di autorità civili e militari, laicati, associazioni religiose e del volontariato.

Infine, alle ore 19 nella chiesa Madre, verrà officiata la santa messa in suffragio delle vittime del bombardamento, celebrante l’amministratore parrocchiale don Alfio Scapellato. La liturgia sarà animata dalla Corale polifonica “Euterpe” diretta dal maestro Rosy Messina. Al termine della funzione, sarà deposta una corona d’alloro al memoriale dei Caduti ubicato nel cortile della chiesa di San Domenico.