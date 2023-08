Primo piano Catania-Siracusa, incidente tra auto con feriti alla galleria San Fratello di

AUGUSTA – Incidente stradale con il bilancio di due feriti sull’autostrada Catania-Siracusa, all’altezza della galleria San Fratello (nella foto di repertorio in copertina).

Sul tratto autostradale in direzione di Siracusa, al km 22,900, un paio di chilometri prima dello svincolo di Augusta, si è registrato lo scontro tra due autovetture, una Fiat Bravo e una Fiat Panda, per una dinamica in corso di accertamento.

I due feriti, che non sarebbero gravi, sono gli occupanti della seconda autovettura, due siracusani rispettivamente di 57 e 52 anni.

È intervenuta sul luogo del sinistro, poco dopo le 17,30, una pattuglia della Polizia stradale di Lentini per regolare il traffico veicolare, aggiungendosi al personale sanitario del “118” a bordo di un’autoambulanza.