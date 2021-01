Primo piano Catania-Siracusa, lavori di pavimentazione tra svincoli di Augusta e Sortino dal 18 gennaio di

AUGUSTA – Proseguono i lavori di pavimentazione della strada statale 114 “Orientale Sicula”, sulla Catania-Siracusa, a carreggiate separate.

Nell’ambito di tali lavori, l’Anas rende noto che a partire da lunedì 18 gennaio si procederà alla pavimentazione del tratto in direzione sud dal km 130,800 al km 132,200, compreso tra gli svincoli di Augusta (nella foto di repertorio in copertina) e Sortino.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, il tratto in oggetto sarà chiuso al traffico con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, quindi in direzione nord.