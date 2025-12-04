Primo piano Incidente sull’Augusta-Brucoli, rintracciato e denunciato automobilista per fuga e omissione di soccorso di

AUGUSTA – È stato individuato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta l’automobilista coinvolto nell’incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto nella serata di venerdì scorso lungo la Sp 1 Augusta-Brucoli (nella foto di repertorio in copertina). Si tratta di un uomo di 43 anni, che è stato pertanto denunciato in stato di libertà per le ipotesi di reato di fuga e omissione di soccorso.

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, le rapide attività investigative avviate subito dopo l’accaduto hanno permesso di risalire al conducente dell’autovettura che, transitando sulla Sp 1, avrebbe “provocato” il sinistro senza poi fermarsi per prestare aiuto al motociclista coinvolto, allontanandosi dal luogo dell’incidente.

La vittima, un uomo alla guida del motoveicolo, è stata assistita dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportata all’ospedale “Muscatello”, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stata successivamente dimessa.