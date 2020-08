Primo piano “Coraggio a Mezzogiorno”, un augustano in bici da Patti a Roma per documentare i problemi del Sud di

AUGUSTA – All’alba di stamani è partito in bici da Patti, comune del Messinese in cui si è stabilito per lavoro, alla volta di Roma. L’augustano Maurizio Prisutto (nella foto di copertina) coprirà sulle due ruote una media di 60 chilometri al giorno, con diverse tappe programmate, raggiungendo il 9 settembre la capitale.

È una “iniziativa sociale” chiamata “Coraggio a Mezzogiorno“, fa sapere il trentottenne già protagonista lo scorso maggio di una protesta personale contro i decennali “tagli” alla sanità pubblica, che lo ha visto restituire a mezzo plico indirizzato al Quirinale una parte del bonus governativo da emergenza Covid accreditato alle partite Iva.

“Documenteremo il Sud, nella sua bellezza e nei suoi problemi storici: sanità pubblica, infrastrutture, inquinamento ambientale, barriere architettoniche, lavoro – spiega Prisutto – Saremo accolti dai vari comuni in cui faremo tappa, intervisteremo figure dell’amministrazione, il tessuto sociale e figure istituzionali nazionali. Sarà un viaggio per documentare i problemi e sensibilizzare alla partecipazione sociale per il miglioramento civile“.

“Ai rappresentanti delle istituzioni romane che ci accoglieranno – ci anticipa il trentottenne augustano – mostreremo foto e video emblematici del degrado del Sud e vedremo chi avrà il coraggio di darci risposte“.

Il plurale si deve al fatto che sarà seguito nel percorso da una concittadina diversamente abile, a bordo di un’auto. L’iniziativa prevede tappe nei seguenti comuni: Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Villa San Giovanni, Gioia Tauro, Pizzo Calabro, Amantea, Acquappesa, Scalea, Lagonegro, Polla, Battipaglia, Pompei, Villa Literno, Formia, Terracina, Aprilia, infine Roma.