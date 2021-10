Primo piano Covid, Sicilia torna in “zona bianca” da sabato. L’annuncio di Razza di

SIRACUSA – La Sicilia tornerà in “zona bianca” a partire da sabato 9 ottobre, quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato stamani l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza (nella foto di repertorio in copertina, ndr), presentando in conferenza stampa a Palazzo d’Orléans il nuovo “Bollettino settimanale sui dati epidemiologici e vaccinali”.

“Oggi siamo al quattordicesimo giorno dal rientro dai parametri della “zona gialla” – ha detto Razza – e per domani è attesa la decisione della cabina di regia sul ritorno alla “zona bianca”, che produrrà i suoi effetti dalla giornata di sabato“. Si attende pertanto l’ordinanza ministeriale.

La Sicilia è in “zona gialla” dallo scorso 30 agosto, a seguito di apposita ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, quindi per oltre un mese unica regione d’Italia “colorata”.

In provincia di Siracusa ci sarà però una “zona arancione” almeno fino al 13 di ottobre, il comune di Francofonte, unico comune in Sicilia, alla luce dell’ennesima proroga disposta con l’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, firmata ieri sera.