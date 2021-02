Primo piano Giovani imprenditori Confindustria Siracusa, due augustani alla vicepresidenza di

AUGUSTA – Sono state rinnovate le cariche del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa, facendo registrare una presenza di rilievo della componente augustana. Ieri l’assemblea degli iscritti ha eletto presidente il siracusano Sean Neri, 32 anni, amministratore della Academy srl a Siracusa, che succede a Giuseppe Giardina Papa, alla guida del gruppo nell’ultimo triennio.

Insieme al nuovo vertice, per i prossimi tre anni, vicepresidenti i giovani augustani Elena Fazio ed Edoardo La Ferla. Nutrita pattuglia augustana anche nel nuovo Consiglio direttivo: eletti dall’assemblea Alessandra Fazio, Marianna Fazio e Francesco Tringali, che siederanno accanto ai siracusani Lucia De Sanctis, Peter Neri e Andrea Spinoccia.

“Iniziamo con entusiasmo un percorso con tutto il gruppo Giovani, in modo da fornire il nostro supporto alla crescita del territorio – dichiara il neo presidente Sean Neri – Lavoreremo con senso di responsabilità e con spirito costruttivo per poter affrontare le sfide della nostra generazione: capitale umano e parità di genere, sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione. La pandemia e la crisi economica ci mettono davanti ad una grande sfida, che dobbiamo raccogliere, per una ripresa che deve essere governata al meglio, per il nostro futuro e quello delle generazioni che seguiranno”.

“Confido nell’apporto fattivo dei Giovani Imprenditori – commenta il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona – che ben sanno interpretare il mondo in costante evoluzione“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Elena Fazio, Sean Neri, Edoardo La Ferla)