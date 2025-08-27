Primo piano Augusta, nuova luce a Led per viadotto Federico II e arteria del Monte di

AUGUSTA – Proseguono gli interventi di efficientamento energetico, con tecnologia Led, sulla pubblica illuminazione cittadina. Con due distinte determine dirigenziali del quinto settore Servizi di progettazione e rendicontazione del Comune, firmate ieri, sono stati affidati i lavori di relamping, tra gli altri, su due importanti assi viari del traffico urbano.

Un appalto riguarda gli interventi sul tratto più a nord di via Barone Zuppello e su via Paolo Borsellino, arteria di collegamento tra il Monte e Brucoli. L’incarico, a fronte di un quadro economico di 104mila 216 euro, è stato affidato per un importo complessivo di 93mila 793 euro (Iva al 22 per cento inclusa) all’augustana “Aurora impianti srl”, attraverso trattativa diretta sul Mepa, con un ribasso del 3,45 per cento.

Il secondo appalto interessa invece il viadotto Federico II e diverse strade della zona Paradiso, nell’Isola. Sul ponte di collegamento tra la Borgata e l’Isola, in particolare, la nuova illuminazione a Led sostituirà gli impianti esistenti spesso soggetti a periodici blackout (vedi foto di copertina) che rendono problematica la percorrenza. Una criticità aggravata dall’attuale restringimento della carreggiata in direzione Isola, in vigore da circa un anno per i cantieri di manutenzione sulle pile in mare.

L’appalto, a fronte di un quadro economico di 82mila euro, è stato aggiudicato per 70mila 12 euro (Iva al 22 per cento inclusa) all’operatore economico “Pro Edil impianti srls”, anch’esso con sede ad Augusta, che ha offerto un ribasso del 7,3 per cento.

Entrambi i progetti esecutivi, inseriti nel bilancio comunale 2025 alla voce “manutenzione straordinaria pubblica illuminazione”, prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a Led ad alta efficienza, in linea con gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e miglioramento della sicurezza stradale.