Primo piano Tragedia sulla 114 “Orientale sicula” a Vaccarizzo: auto contro camion, un morto di

AUGUSTA – Tragedia sulla statale 114 “Orientale sicula”, all’altezza di Vaccarizzo, nel tardo pomeriggio di oggi, quando un automobilista ha perso la vita nell’impatto con un camion.

L’incidente stradale mortale si è verificato all’altezza del km 112,850 (vedi foto tratta da Google street view, ndr) nel territorio della frazione etnea Vaccarizzo-Villaggio Delfino, che a sud confina con il territorio di Carlentini prossimo ad Agnone Bagni.

Sono in corso di accertamento le cause per cui l’auto e il mezzo pesante sono entrati in collisione. È stato temporaneamente interdetto il transito veicolare in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso e personale Anas per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.