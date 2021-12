Primo piano Augusta, i campioni siciliani dello sport campeggiano sul lungomare Rossini-Granatello di

AUGUSTA – Dalla mattina della scorsa domenica campeggiano sul lungomare Rossini-Granatello i banner che ritraggono i campioni siciliani dello sport degli ultimi quarant’anni, selezionati dall’Asd Atletica Augusta che ha ideato l’iniziativa.

Con il patrocinio gratuito del Comune di Augusta, presente all’inaugurazione l’assessore al decoro urbano Rosario Sicari, e il contributo economico del Lions club Augusta host, presieduto da Giovanni Garofalo, è stato infatti possibile per il sodalizio sportivo neroverde far realizzare e apporre, sulla ringhiera riqualificata in estate da volontari, sedici striscioni illustrativi dedicati ai campioni siciliani affermatisi tra le Olimpiadi di Mosca ’80 e Tokyo 2020 (2021).

“È stato un lavoro certosino – riferisce Lino Traina, presidente dell’Asd Atletica Augusta – che ci ha permesso di stilare un elenco degli olimpionici siciliani medagliati e anche di coloro che hanno fatto la storia del proprio sport pur non vincendo una medaglia olimpica“.

Il lungomare è particolarmente frequentato, nella bella stagione come nelle giornate invernali soleggiate, sia da atleti che si allenano per le rispettive attività agonistiche che da cittadini che passeggiano per il proprio benessere psico-fisico.

“Con questa iniziativa – aggiunge Traina – abbiamo voluto dare un segnale a tutti i giovani, affinché conoscano i talenti siciliani che si sono distinti nello sport. E abbiamo voluto colorare il lungomare, dopo l’iniziativa delle pietre miliari“.

Risale alla scorsa estate la precedente iniziativa della società podistica neroverde quando, ottenute le relative autorizzazioni comunali, ha provveduto a far installare delle pietre miliari sul marciapiede dello stesso lungomare Rossini-Granatello.