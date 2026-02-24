Primo piano Augusta, attivati i primi posti letto di Ematologia al “Muscatello” di

AUGUSTA – Si concretizza un passaggio atteso da tempo per il reparto di Ematologia dell’ospedale “Muscatello”, dopo anni di previsioni rimaste sulla carta. L’Asp di Siracusa ha annunciato l’attivazione dei primi due posti letto di degenza ordinaria, avviando così un percorso di potenziamento previsto dalla programmazione sanitaria ma rimasto finora incompiuto.

L’attivazione arriva a quasi un anno dal trasferimento del servizio di Oncoematologia dal presidio augustano all’ospedale “Umberto I” di Siracusa e dal precedente confronto istituzionale tra i sindaci del triangolo industriale (Augusta, Priolo e Melilli) e i vertici aziendali, nel quale era stata annunciata l’imminente apertura dei posti letto. Nel frattempo, la direzione generale dell’Asp è stata commissariata lo scorso novembre, con la nomina di Chiara Serpieri, dopo l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto l’allora direttore generale Alessandro Caltagirone.

Nel comunicato odierno, l’Azienda sanitaria provinciale evidenzia che “nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza megarese e del piano operativo aziendale avviato lo scorso anno per l’attivazione di tutti i posti letto previsti nella attuale rete ospedaliera, l’Asp di Siracusa ha completato gli interventi per l’istituzione dei primi due posti letto di degenza ordinaria nel reparto di Ematologia dell’ospedale “Muscatello” di Augusta“.

Secondo l’Asp, il provvedimento rappresenta “un passo importante del piano di potenziamento del reparto di Ematologia che prevede a regime l’attivazione di complessivi otto posti letto” e mira a “potenziare l’offerta specialistica e a contenere il fenomeno della mobilità passiva“.

I nuovi posti letto del reparto diretto da Michele Floridia (nella foto di copertina con la sua équipe) consentiranno la gestione ospedaliera delle fasi acute e delle terapie che richiedono monitoraggio continuo per pazienti affetti da patologie onco-ematologiche, tra cui leucemie, linfomi e mielomi. L’attivazione della degenza ordinaria, come sottolinea ancora l’Asp, dovrebbe permettere di rafforzare la continuità assistenziale sul territorio di residenza, ridurre i trasferimenti fuori provincia, accelerare gli interventi nelle fasi critiche della malattia e alleggerire la pressione sulle liste d’attesa dei centri regionali di riferimento.

L’Azienda sanitaria precisa inoltre che “l’attivazione di questi primi due posti letto costituisce l’avvio di un percorso di adeguamento strutturale fortemente perseguito dalla Direzione strategica aziendale“, impegnata anche nel “completamento della dotazione di personale medico e infermieristico” e nell’ampliamento degli spazi per raggiungere la piena operatività prevista dal piano aziendale.

Il “Muscatello”, nella più recente programmazione della rete ospedaliera 2025-2027, è classificato con tre sole strutture complesse: Medicina generale, Cardiologia ed Ematologia. Per quest’ultima, la pianificazione prevede complessivamente otto posti letto, che fino ad oggi non erano mai stati attivati: a regime dovrebbero essere sei in degenza ordinaria e due in day hospital.

L’apertura dei primi due posti letto di Ematologia rappresenta dunque un avvio operativo dopo anni di previsioni rimaste sulla carta e un tassello nella ridefinizione dell’offerta sanitaria del presidio augustano, ridimensionato nell’ultimo decennio ma chiamato a garantire servizi specialistici essenziali per il territorio.