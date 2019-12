Primo piano Augusta, crisi idrica, cantiere condotta provvisoria in via X Ottobre. Arrivano le telecamere del Tgr Rai di

AUGUSTA – I lavori per la realizzazione della condotta provvisoria di collegamento tra il pozzo privato dei cantieri Tringali e la rete idrica comunale, a una settimana esatta dall’avvio, sono avanzati da via Marina Ponente a via X Ottobre (vedi foto di copertina), dove stamani abbiamo incrociato e sentito il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Roberta Suppo.

Intanto cittadini ed esercenti dell’Isola vanno avanti da circa due mesi senza poter utilizzare l’acqua comunale a fini potabili e negli ultimi undici giorni “per il solo scarico dei servizi igienici“, a seguito rispettivamente dell’ordinanza sindacale del 25 ottobre e della raccomandazione dell’amministrazione datata 9 dicembre, in via precauzionale.

I lavori per la condotta provvisoria, propedeutica ai lavori di ricamiciatura del pozzo alla villa comunale, sono partiti il 13 dicembre, mattina anche della protesta di alcune centinaia di residenti dinanzi al palazzo di città (vedi foto all’interno) e poi nel salone di rappresentanza alla presenza del sindaco Cettina Di Pietro. E si sono registrate immediate critiche dei cittadini anche per la sospensione dei lavori da sabato pomeriggio, giorno successivo all’avvio, a domenica.

“Questa settimana hanno lavorato abbastanza bene, tant’è che hanno già terminato i lavori in via Marina Ponente – ci ha detto il vicesindaco Roberta Suppo – Stanno lavorando in maniera molto celere, quindi auspichiamo di riuscire a ridurre i tempi che erano previsti da progetto, che erano venti giorni. Non possiamo dare tempi precisi perché tecnicamente possono esserci imprevisti“.

Per le segnalazioni ricevute via social sulla crisi idrica che attanaglia l’Isola, in città sono arrivate stamani le telecamere del Tgr Rai, a pochi giorni dal servizio dell’emittente televisiva nazionale Tv2000. All’inviato del Tgr Rai (servizio in onda su Raitre alle ore 19,30), che ha incontrato alcuni residenti del centro storico sulla qualità dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale, il vicesindaco Suppo ha mostrato le ultime analisi richieste dal Comune in autocontrollo al laboratorio convenzionato. Ha confermato che l’acqua, nonostante le infiltrazioni di argilla nel pozzo e la torbidità, “non contiene batteri“. “Non abbiamo un problema di contaminazione di batteri“, ci ha ribadito la numero due della giunta Di Pietro.

Da una settimana, si alternano due autobotti private, noleggiate dal Comune e assistite dai volontari del gruppo di protezione civile, per riempire di acqua potabile i serbatoi dei residenti dell’Isola che ne facciano richiesta (al comando della Polizia municipale, telefono: 0931 512288). Nei primi giorni dell’emergenza si erano prodigati i volontari della Misericordia di Augusta, trasportando acqua potabile con il proprio mezzo antincendio, che ha consentito di rifornire in particolare centri anziani e abitazioni con allettati o persone diversamente abili.