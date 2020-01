Primo piano Augusta, gestione Palajonio, la replica del Maritime Augusta all’amministrazione di

AUGUSTA – Il presidente e il legale dell’Asd Maritime Futsal Augusta, rispettivamente Giuseppe Ciccarello e l’avvocato Beniamino D’Augusta, esprimono in una nota inviata alla stampa “grave disappunto” per il “comunicato dell’assessore allo Sport del Comune di Augusta, ripreso dalla sindaca pentastellata, che capovolge e mistifica la realtà dei fatti inerenti il Palajonio“.

La società di calcio a 5, già concessionaria della struttura comunale, negli ultimi anni ha regalato ai tifosi una cavalcata trionfale dalla B ai play-off scudetto della A, fino all’annuncio della mancata iscrizione al campionato, lo scorso luglio. Ieri dalla sua pagina social l’assessore allo Sport, Giusy Sirena, intervenendo in merito alla temporanea inagibilità del Palajonio, dal 22 dicembre a causa del telo di copertura divelto da venti di burrasca forte, ha affermato che “la mancata corresponsione del canone e il repentino quanto improvviso abbandono dell’immobile da parte del gestore (per cui si sta già provvedendo per le vie legali) hanno pesato sulla possibilità di intervenire più rapidamente, ma gli uffici stanno celermente procedendo per la risoluzione del problema“.

Riferimento al Maritime Augusta, i cui presidente e legale hanno quindi ritenuto di diramare una replica, qui di seguito riportata integralmente.

“Innanzitutto è doverosa una premessa: la ASD Maritime non ha abbandonato repentinamente il Palajonio, come dichiarato dall’assessore, bensì si è limitata ad esercitare una facoltà del gestore prevista dall’art. 15 della convenzione per la gestione del Palajonio (registrato all’agenzia delle entrate al n. 8282 del 23.7.2018), che prevede testualmente “qualora il concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne preavviso di almeno tre mesi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e nulla gli sarà dovuto”; tale facoltà è stata esercitata dal gestore con comunicazione del 14 agosto 2019. Pertanto, il 14 novembre 2019 la ASD Maritime non è più formalmente gestore del Palajonio. Il presidente del Maritime ci tiene a precisare che la sofferta decisione di non iscrivere la squadra al campionato corrente è dovuta anche all’assenza dell’attuale amministrazione Comunale che si era pubblicamente impegnata a bandire la gara di appalto per il rifacimento della struttura sportiva in esame. Impegno, però, disatteso dalla inerzia della predetta amministrazione, incapace di gestire le emergenze, più o meno gravi, della città, ormai martoriata da quasi cinque anni del nulla.

Si rammenta, altresì, che circa un anno addietro, il dott. Ciccarello aveva chiesto ed ottenuto l’intervento dei VV.UU e dei VV.FF per la caduta della recinzione dell’area esterna al Palajonio. In detta occasione sia l’assessore che la sindaca sono intervenute sui luoghi promettendo l’immediato ripristino della stessa!!! Ad oggi nulla è cambiato.

A ciò si deve aggiungere che la ASD Maritime si è fatta carico di tutti i lavori di rifacimento per riparare gli squarci del tendone ormai obsoleto da oltre 30 anni di intemperie nonché al rifacimento dei bagni, degli spogliatoi, dell’impianto antincendio, delle luci di emergenza, alla riparazione della caldaia e dei due gruppi elettrogeni nonché di altri interventi vari durante la gestione del Palajonio. Infine si precisa che all’interno del Palajonio sono presenti attrezzature dal valore di oltre 50 mila euro di proprietà della ASD Maritime regolarmente acquistate.

In merito alle ultime vicende inerenti l’inagibilità del Palajonio si precisa, sconfessando quanto dichiarato dall’assessore (e ripreso dalla sindaca) circa il loro intervento tempestivo, che in data 22.12.2019 (quindi ben oltre la risoluzione del contratto per la gestione del Palajonio) il presidente Dott. Ciccarello, atteso le raffiche di vento che avevano cagionato uno squarcio nel tendone della struttura, si adoperava ad avvisare l’assessore allo sport, i VV.FF, i VV.UU e la Protezione Civile. In merito alle società sportive che usufruiscono del Palajoinio citate dall’assessore, la ASD Maritime chiarisce che tali società sono morose nel pagamento dei canoni di locazione oraria, pertanto appaiono incomprensibili le istanza da queste promosse per l’utilizzo del Palajonio.

Infine, in merito alle presunte diffide inviate dal Comune di Augusta alla ASD Maritime si chiarisce cha, ad oggi, nessuna diffida è pervenuta in merito alla convenzione per la gestione del Palajonio; piuttosto, è stata la Maritime ad inviare e sollecitare il Comune di Augusta con le pec dell’8.11.2019 e del 24.12.2019 per la riconsegna delle chiavi della struttura!!! A tali inviti l’amministrazione comunale non ha mai dato alcun riscontro!!!

Nonostante la formale, quanto legittima, risoluzione contrattuale dalla convenzione per la gestione del Palajonio, vista la totale inerzia dell’amministrazione comunale in merito alla riparazione della predetta struttura, la ASD Maritime è disponibile a riparare a proprie spese il predetto squarcio entro pochi giorni a fronte della gestione gratuita dello stesso sino alle nuove elezioni comunali, con l’auspicio che la prossima sia un’amministrazione del fare e non delle parole“.

(Nella foto di repertorio in copertina: presentazione della squadra del Maritime Augusta nel palazzo di città, datata settembre 2018. Da sx, il patron della società Mario Mangano, l’assessore Giusy Sirena, il sindaco Cettina Di Pietro, il presidente della società Giuseppe Ciccarello e il direttore sportivo Giacomo Armellini).