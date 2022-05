Primo piano Augusta, la banda musicale cittadina 14 anni dopo la rifondazione di

AUGUSTA – Cade oggi il quattordicesimo anniversario della rifondazione della banda musicale cittadina. Era la sera del 22 maggio 2008 quando una ventina di musicisti augustani, esibendosi per le vie e le piazze del centro storico, davano ufficialmente inizio alle attività della nuova associazione bandistica denominata “Corpo bandistico Federico II – città di Augusta“.

Non sono previste esecuzioni questa domenica per la banda musicale presieduta da Emanuele Di Grande e diretta da Gaetano Galofaro, mentre si limano gli ultimi dettagli sonori per i solenni festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono di Augusta. Durante le celebrazioni di lunedì 23, vigilia, e di martedì 24 maggio, giorno della festa patronale, il corpo bandistico avrà nel repertorio anche i tradizionali inni in onore a San Domenico e alla città di Augusta, oltre alla famosa marcia Mosè.

“Ringraziamo tutti i nostri concittadini – scrivono congiuntamente in una nota Di Grande e Galofaro – che con immenso affetto ed ammirazione sostengono questa realtà formata oggi da trenta giovani augustani“.

Dei trenta musicisti (vedi foto di copertina), tra giovani frequentanti le scuole superiori cittadine, studenti universitari, professionisti e docenti, tre nuove leve hanno fatto il proprio ingresso in occasione della scorsa Domenica delle Palme.