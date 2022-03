Primo piano Augusta, ministro firma per Di Sarcina presidente Autorità di sistema portuale di

AUGUSTA – Il ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini, acquisiti i pareri favorevoli delle competenti commissioni di Senato e Camera, ha firmato questo pomeriggio il decreto di nomina di Francesco Di Sarcina a presidente dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, che ha competenza sui porti di Augusta (nella foto di repertorio in copertina) e Catania. L’incarico dura quattro anni.

L’ormai ex segretario generale dell’Adsp del mar Ligure orientale (porti di La Spezia e Marina di Carrara) rientrerà in Sicilia dopo pregresse esperienze professionali a Messina. Si pone fine, dunque, al periodo di commissariamento dell’Adsp con sede ad Augusta durato tredici mesi, da quando cioè Alberto Chiovelli è stato nominato commissario straordinario dall’allora ministro Paola De Micheli a seguito delle dimissioni del presidente Andrea Annunziata, rientrato in Campania per guidare l’Adsp del mar Tirreno centrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia).

A sollecitare la nomina di un presidente era stato, due mesi fa, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, con una nota inviata al ministro Giovannini nella quale esprimeva “sincero disappunto, e quello dei sindaci dei Comuni interessati, per la perdurante condizione di vacatio che caratterizza, ormai praticamente da un anno, la governance dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale“. Il governatore, lo scorso 14 maggio, aveva negato l’intesa rispetto all’indicazione formalizzata dal ministro che intendeva “promuovere” alla presidenza dell’Adsp il commissario straordinario Chiovelli.

Nello stesso pomeriggio, il titolare del Mims (ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) ha firmato il decreto di nomina di Vincenzo Garofalo alla presidenza dell’Adsp del mare Adriatico centrale (porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona).