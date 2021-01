Primo piano Augusta, orientamento scolastico, ultimi info point del Liceo “Megara” di

AUGUSTA – Ultimi due pomeriggi in programma con gli “Info point” nell’ambito dell’attività di orientamento scolastico del Liceo “Megara”. Per conoscere i quattro indirizzi formativi dell’istituto storico della cittadella degli studi, e segnatamente Classico, Scientifico, Scienze umane e Linguistico, i genitori degli alunni di terza media possono prenotarsi per gli appuntamenti di giovedì 21 e venerdì 22 gennaio dalle ore 16 alle 17 (attraverso l’apposito modulo online oppure chiamando i numeri 0931522024 – 0931521834).

Il dirigente scolastico Renato Santoro (nella foto di repertorio in copertina, ndr) aveva lanciato con un video il secondo open day virtuale dello scorso 8 gennaio, dedicato al centenario della nascita di Leonardo Sciascia con annessa premiazione dei “Megara awards“. Da allora si sono susseguiti i diversi “Info point” per mettere direttamente in contatto genitori e alunni delle terze medie con i docenti del Liceo. Ecco il video.



“L’offerta formativa del Liceo “Megara” è varia e in continua evoluzione, al passo con i tempi e attenta alla promozione della crescita umana e culturale dei giovani, delle “nostre” future generazioni e vanta il privilegio di attestarsi, secondo i risultati Eduscopio, come prima scuola della provincia i cui alunni abbiano conseguito successi in vari campi del sapere e delle professioni – si legge in una nota della scuola – Il Liceo “Megara” nella sua Identità culturale propone un piano di studi vasto ed articolato cui recano il proprio contributo i metodi e i contenuti più aggiornati dell’approccio scientifico, accanto ai saperi umanistici storicamente presenti nella nostra cultura. La scuola ha costantemente mantenuto desta l’attenzione all’innovazione e alla contemporaneità, garantendo un alto livello culturale (e i risultati Eduscopio lo confermano!), sia curriculare che extra-curriculare“.

Il Liceo “Megara” presenta un potenziamento in Arti sceniche; un potenziamento Chimico-biologico; un potenziamento come Liceo Matematico, con protocollo d’intesa presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Catania; un potenziamento Psicoforense con un percorso che coinvolge le discipline del Diritto e della Psicologia; un potenziamento nella Lingua Inglese con docente madrelingua, già comunque prevista nelle ore anche curriculari, al fine del conseguimento di certificazioni già dal primo anno e nell’approfondimento della microlingua negli anni successivi. Da quest’anno scolastico, con decreto del Ministero dell’Istruzione del 4 agosto 2020, il Liceo “Megara” ha attivato il percorso di potenziamento e orientamento di Biologia con curvatura biomedica, individuato dal Miur tra le quattro scuole nella provincia di Siracusa che vanno ad ampliare l’offerta formativa riservata ai Licei classici e scientifici (unico in provincia come Liceo classico) e che ha come obiettivo la formazione e la preparazione degli studenti per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni sanitarie in genere.

Attraverso i finanziamenti della Comunità europea (Pon) attua percorsi formativi nei vari settori: preparazione ai test universitari di Medicina, stage linguistici all’estero, percorsi di cittadinanza europea, percorsi di salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e culturale, nonché di recupero delle competenze nelle discipline oggetto delle prove Invalsi.

Attraverso Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) gli alunni rafforzano competenze specifiche degli indirizzi di studio nel mondo del lavoro e attraverso il Ptof vengono coinvolti in attività di potenziamento per le varie discipline nonché per affrontare competizioni nazionali rivolte agli studenti medi quali Olimpiadi di Matematica, Fisica, Neuroscienze, Italiano, Latino, Filosofia, Lingue.