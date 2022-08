Primo piano Augusta, terzo pozzo per l’Isola, aggiudicati i lavori di

AUGUSTA – Sono stati aggiudicati dal Comune, nei giorni scorsi, i lavori per realizzare il terzo pozzo a servizio dell’Isola. Il cantiere sarà aperto, ancora una volta, nel lato di levante dei giardini pubblici, in prossimità dei due pozzi esistenti, di cui il più vecchio è stato definitivamente abbandonato.

Mentre il pozzo nuovo donato da aziende della zona industriale e inaugurato nel novembre dello scorso anno, per asseriti problemi di pressione nella rete idrica, continua a lavorare a regime ridotto con l’integrazione assicurata dal pozzo privato “Tringali”, per il quale si corrisponde un’indennità di requisizione pari a 0,16 euro per metro cubo d’acqua emunta.

Pertanto, l’amministrazione Di Mare ha approvato lo scorso 14 aprile il progetto definitivo-esecutivo del terzo pozzo per un costo complessivo pari a 405mila euro (Iva compresa), a valere sul bilancio comunale 2022, inserendolo nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024.

A seguito di espletamento della gara, con determina settoriale del 9 agosto, i lavori sono stati affidati alla “Tecnogen Srl“, con sede a Mussomeli (Caltanissetta), che ha offerto un ribasso del 21,521 per cento per un importo di 298.049 euro (Iva compresa).

(Nella foto di repertorio in copertina: il pozzo nuovo inaugurato lo scorso novembre)