Automobilismo, campionato Acsi 2020, per l’augustano Centamore vittoria di raggruppamento a Racalmuto

AUGUSTA – Campionato siciliano Acsi slalom e velocità inaugurato con con una vittoria di raggruppamento dal pilota Camillo Centamore, per l’Augusta Racing Motorsport. Domenica scorsa nell’ambito della prima tappa del campionato a Racalmuto (Agrigento), organizzato dalla scuderia Belpasso Corse, l’augustano ha partecipato alla gara di velocità in pista nel terzo raggruppamento riservato alle formula junior, aggiudicandosi con largo distacco (oltre 22 secondi) la categoria.

Alle prove del sabato aveva effettuato appena cinque giri a causa di un problema al cambio, poi alle qualifiche domenicali ha conquistato la pole position dopo soli tre giri. Quindi in gara ha surclassato gli altri due contendenti, vincendo il raggruppamento assoluto nonostante qualche altra noia tecnica al cambio.

Centamore ci ha detto: “Devo ringraziare mio padre per lo splendido setup dell’auto, bilanciata perfettamente. È grazie a lui se arrivano certi risultati in pista, che mi mancavano da un po’ di anni… Ringrazio i ragazzi della scuderia Augusta Racing, la mia famiglia per essermi stata vicino e per tutto quello che fa per me. Quest’anno – ha annunciato il pilota augustano – mi vedrà impegnato su due fronti: salita e pista, che è il posto in cui sono nato!“.

Secondo appuntamento del campionato Acsi velocità il 2 giugno, sempre a Racalmuto, mentre si svolgerà il 5 aprile a Santa Maria di Licodia (Catania) la tappa successiva del campionato Acsi slalom.